İzmir'de aynı anda 8 hortum oluştu! Panik yaratan görüntüler kamerada
İZMİR'de hortum paniği yaşandı. Çeşme ilçesi açıklarında aynı anda 8 hortum oluştu. Hortumların karaya vurmaması bölge sakinlerine derin nefes aldırdı. Ege Denizi'nde nadir görülen görüntü kameraya böyle yansıdı.
İzmir'de özellikle yarımada olarak bilinen Çeşme, Urla ve Karaburun ilçelerinin yanı sıra, kıyı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun yanı sıra Çeşme-Ovacık açıklarında denizde hortum meydana geldiği görüntülendi.
Aynı anda 8 ayrı hortumun oluştuğu kamera görüntülerine yansırken, hortumlar şans eseri karaya ulaşmadı.
Ege Denizi'nde nadir görülen görüntü, vatandaşlarda panik uyandırdı.