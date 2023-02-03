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GÜNCEL

Ceza evinden çıktı, arkadaşları ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

İSTANBUL'DA Arkadaşlarının cezaevinden çıkmasını kutlayan bir grup genç ortalığı birbirine kattı. Caddeyi kısmen trafiğe kapatan şahıslar, dakikalarca havai fişekli karşılama yaparken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Talat Paşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, cezaevinden çıkan arkadaşlarını kutlama ile karşılamak isteyen bir grup genç, ortalığı birbirine kattı.

Caddeyi kısmen trafiğe kapatan gençler, yolu havai fişeklerle doldurdu. Arkadaşlarının gelmesi ile havai fişekler ateşlendi. Etrafı duman kaplarken araçlar tek şeritten güçlükle ilerleyebildi.

Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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