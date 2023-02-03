Fenerbahçe taraftarı uçakta maçın hakemini tehdit etti: "Sizi sokağa çıkartmayız"

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli takım şampiyonluk yarışında ağır yara alırken maça hakem Ali Palabıyık ve ekibinin kararları damga vurdu. Maçta ikinci yardımcı hakem olarak görev alan FIFA kokartlı Abdullah Bora Özkara ile Fenerbahçe taraftarı uçakta karşı karşıya geldi. O taraftar, hakem Özkara'yı tehdit etti.

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirve yarışındaki kritik virajda sarı-lacivertliler, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Puan farkı 6'ya yükseldi

Sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Fenerbahçe, kritik maçta hanesine 1 puan yazdırarak zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertlilerin, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

Fenerbahçe taraftarı hakeme tepki gösterdi

Bir fenerbahçe taraftarı, dün oynanan maçta görev alan Yan hakem Abdullah Bora Özkara'yla uçakta karşılaştı. Maçta verilen kararlara tepki gösteren taraftar, Özkara'ya şu ifadeleri kullandı: "Canımızı sıkmayın vallahi sizi sokağa çıkartmayız, Fenerbahçe ile uğraşmayın. Ota b*ka bayrak kaldırmayı biliyorsunuz, her şey çok rahat değil mi? Evine gideceksin uyuyacaksın...Cebimden bir ton para verdim, ama senin 2 tane b*ktan kaldırdığın bayrakla hayatıma yön veriyosun."

Özkara, taraftar tarafından yöneltilen bu sözler üzerine sessiz kaldı.