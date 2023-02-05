Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı: Ankara'daki renkli görüntüler gündem oldu
İYİ Parti lideri Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Kavaklıdere'de düzenlenen bir düğündeki renkli görüntüleri gündem oldu. Akşener'in nikah şahidi olduğu törenin ardından Mansur Yavaş'in 'Erik Dalı' performansı kameralara yansıdı. Bu sırada Akşener de masadan alkışlarla eşlik etti.
Düğüne damgasını vuran Erik Dalı performansı! Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı: Ankara'daki renkli görüntüler gündem oldu