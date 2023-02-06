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Yerel gazeteci deprem anlatırken CNN Türk canlı yayınında ağladı: Malatya komple yıkıldı

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da yaşanan yıkımı anlatan yerel gazeteci Burak Altun, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremden etkilenen şehirler Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis oldu.

Yıkıma uğrayan illerden Malatya'da yaşananları yerel gazeteci Burak Altun, CNN Türk canlı yayınında anlattı.

Gördüğü dehşeti ağlayarak anlatan Altun, "Malatya komple yıkıldı ne söyleyebilirim inanın normalde böyle konuşmam." dedi.

Ağlayan Altun'u, sunucu Yasin Erçağlayan sakinleştirdi.

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