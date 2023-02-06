BIST 4.998
DOLAR 18,83
EURO 20,32
ALTIN 1.134,85
GÜNCEL

Kahramanmaraş'taki deprem Malatya'yı vurdu! Çok sayıda bina çöktü, enkazda aramalar sürüyor

KAHRAMANMARAŞ’ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde Malatya’da da çok sayıda bina çöktü. Enkazda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Yaşanan deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü.

AFAD ve itfaiye ekipleri enkazda kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, ekiplerin yetersiz kaldığı yerlerde vatandaşlar kendi imkanları ile yaralıları kurtarmak için mücadele ediyor.

Şu ana kadar enkazlardan çok sayıda yaralı vatandaşta kurtarılırken, evlerine giremeyen Malatyalılar da geceyi dışarıda geçiriyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası AFAD'dan kritik cep telefonu uyarısı
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası AFAD'dan kritik cep telefonu uyarısı
Kar yağdı okullar tatil edildi! İstanbul, Ankara, İzmir, Konya hangi illerde okullar tatil?
Kar yağdı okullar tatil edildi! İstanbul, Ankara, İzmir, Konya hangi illerde okullar tatil?
Bakan Soylu: 4. seviye alarm verdik bu uluslararası yardım çağrısıdır
Bakan Soylu: 4. seviye alarm verdik bu uluslararası yardım çağrısıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde
Gaziantep'te 6.6 şiddetinde deprem oldu! Peş peşe şiddetli depremlerle sallanıyor
Gaziantep'te 6.6 şiddetinde deprem oldu! Peş peşe şiddetli depremlerle sallanıyor
Mardin Valiliğinden açıklama: "Adli ve idari soruşturma başlatıldı"
Mardin Valiliğinden açıklama: "Adli ve idari soruşturma başlatıldı"
Kritik toplantı bugün: Kabine Toplantısı'nda gündem EYT ve NATO!
Kritik toplantı bugün: Kabine Toplantısı'nda gündem EYT ve NATO!
Uşak'ta dağ yolunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
Uşak'ta dağ yolunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
Icardi'den maç sonu Abdullah Avcı'ya olay gönderme! "Fırtına çıktı"
Icardi'den maç sonu Abdullah Avcı'ya olay gönderme! "Fırtına çıktı"
Manisa'da ekipler karda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı
Manisa'da ekipler karda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı
Kayak merkezinin yolu kapandı! 1000 araç mahsur kaldı, AFAD çalışma başlattı
Kayak merkezinin yolu kapandı! 1000 araç mahsur kaldı, AFAD çalışma başlattı
Konyaspor İstanbul'a geldi! Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelen mi? Maç ne zaman oynanacak?
Konyaspor İstanbul'a geldi! Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelen mi? Maç ne zaman oynanacak?