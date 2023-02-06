Kahramanmaraş'taki depremde göcük altında kaldı! Sosyal medyadan böyle yardım istedi

KAHRAMANMARAŞ'ta çok şiddetli deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin şiddeti 7.4 olarak açıklandı. İHA son dakika haberinde Kahramanmaraş ve çevre illerde çok sayıda binanın yıkıldığını açıkladı. Öte yandan yıkılan binaların altında kalan çok sayıda vatandaşlar sosyal medya platformu twitter'da paylaşımlar yaparak yardım istiyor.

Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 04.17'de meydana gelen Pazarcık ilçesi merkezli depremin şiddetini 7.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. Deprem Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Hatay dahil çevre illerde de çok şiddetli hissedildi. Göçük altında kalan bazı vatandaşlar sosyal medyadan yardım istedi... Çok sayıda ilden yıkım haberleri geliyor...

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 7.5 olarak açıklarken, merkez üssünün Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Sofaca mevkisi olduğunu ve derinliğinin de 5 kilometre olduğunu duyurdu.

Çok sayıda şehirden yıkım haberi var

Kahramanmaraş merkezli depremde çevre illerden de çok sayıda bina yıkıldığı haberleri geliyor. Kahramanmaraş'la birlikte, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ilden yıkım olduğu haberleri geliyor.

Sosyal medyadan yardım istiyorlar

Kahramanmaraş Seçkinler sitesi c blok Büyükşehir Belediye karşısında binanın altında kalan Yaşar İhsan Pak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım istedi.