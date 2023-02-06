Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Bina böyle yerle bir oldu

Türkiye güne Kahramanmaraş'taki depremle uyandı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Sarsıntı birçok kentte hissedildi ve depremin görüntüleri ise ortaya çıktı. Birçok yerde binalar yıkılırken, göcük altında kalan vatandaşlar sosyal medyadan böyle yardım istedi. İşte deprem anı, binanın yıkılışı ve yardım çığlıkları...

Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 04.17'de meydana gelen Pazarcık ilçesi merkezli depremin şiddetini 7.4 olarak açıkladı. Şiddetli deprem Deprem Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Hatay dahil çevre illerde de hissedildi. Çok sayıda ilden yıkım haberleri geliyor ve Göçük altında kalan bazı vatandaşlar sosyal medyadan yardım istedi.

Malatya'da 130 bina yıkıldı

06:35 Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da 12 kişi vefat etti

06:15 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatandaşımız vefat etti, 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Bilecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.

Bakan Koca: Bir çok ilde göçük ihbarı var

06:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz." mesajını paylaştı.

Osmaniye'de 34 bina yıkıldı

05.45 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gaziantep 6.6 ile sallandı

Bölgede artçı depremler de sürüyor. AFAD'ın verilerine göre 04:26'da, 6.4 büyüklüğünde merkez üssü Gaziantep Nurdağı olan ilk artçı meydana geldi. Yine Gaziantep Nurdağı'nda 04:28'de 6.6 büyüklüğünde ikinci bir artçı gerçekleşti. Bölgede artçılar devam ederken, son olarak 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir artçı daha meydana geldi.

Depremin görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki 7.4'lük deprem birçok ilde büyük hasara yol açtı. Kahramanmaraş'la birlikte, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkılan binalar var ve depremin görütünleri ortaya çıktı. Diyarbakır Tesisler Bölgesi deprem anı ve binanın yıkılışı kameralara böyle yansıdı. İşte depremlerden görüntüler...

Sosyal medyadan yardım istiyorlar

Şeyma Erden isimli bir kadın "Göçük altındayım yangın çıktı Gaziantep islahiye 6 aylık bebek var Atatürk bulvarı şehit Mehmet deveci sokak no 1 #DEPREMOLDU" paylaşımı yaparak yardım istedi.