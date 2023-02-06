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BTK: Deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlandı

BTK: Deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlandı

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), deprem bölgesindeki vatandaşların acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapıldığı açıkladı.

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BTK'den yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki vatandaşların acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlarımızın acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapılmıştır. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil ve sabit hatlar ile sabit internet hizmetleri aktif hale getirilmiştir."

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