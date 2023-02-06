7.4’lük depremde Malatya’da rezidans yıkıldı! Enkaz altında kalanlar doktor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin yıkıma neden olduğu şehirlerden biri de Malatya oldu. Yeşilyurt ilçesinde bulunan, şehir hastanesinin karşısındaki Trend Garden rezidans deprem nedeniyle yıkıldı. Enkaz altında kalan kişilerin çoğunlukla doktor olduğu öğrenildi. Enkaz altında en az 60 kişi kaldı deniyor.

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Saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin zararları gün aydınlanmaya başlamasıyla daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Malatya’da da hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda bina çöktü.

Malatya’da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. Malatya Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarında faaliyet gösteren Trend Garden Residence da deprem nedeniyle yıkıldı.

En az 60 kişi enkaz altında deniyor

Enkaz altından 6 kişinin yaralı olarak kurtulduğu öğrenilirken 41 daireden oluşan rezidansta her dairede en az 2’şer kişinin kaldığı belirtildi.

Rezidansın şehir hastanesinin tam karşısında olduğu ve dairelerde oturanların çoğunlukla doktor olduğu öğrenildi. Depremden 14 saniye sonra rezidansın çöktüğünü ifade eden vatandaşlar göçük altında en az 60 kişinin olabileceğini söyledi. Rezidansta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sitenin bloğu tamamen yıkıldı

Malatya'da eski SSK Hastanesi yanında bulunan Hayat Sitesi’nin 1 bloğunun tamamen yıkıldı. Enkaz alanından videoyu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.