Elon Musk'tan depremle ilgili çağrıya yanıt: Onaylanırsa gönderebiliriz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4'lük depremle ilgili yapılan çağrıya Elon Musk'tan yanıt geldi. Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Tesla, SpaceX ve Twitter’ın CEO’su Elon Musk, deprem bölgesinde ulaşımın sağlanması için Türkiye’ye Starlink internet uydusunu gönderebileceğini açıkladı.

Yale Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Emin Adin, Twitter’da Elon Musk’ı etiketleyerek, “Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim eksiklikleri yaşanıyor. Starlink uydularınız için yardım etme şansınız var mı?” yazdı.

Musk paylaşıma, “Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. Onaylanır onaylanmaz gönderebiliriz” şeklinde yanıt verdi.