Bakan Yardımcısı Sayan talimat verdi GSM operatörleri harekete geçti ücretsiz konuşma ve internet

Kahramanmaraş ve Gaziantep büyük depremle sarsıldı. Yıkım ve hasarın oluştuğu şehirlere ilişkin olarak Kızılay Başkanı, Gaziantep ve Kahramanmaraş Valisi açıklamalarda bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, deprem bölgesindeki vatandaşların kesintisiz iletişim sağlaması için operatörlere talimat verildiğini ve bölgedeki tüm vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet yüklendiğini, borcundan dolayı kapalı olan hatların hepsinin açıldığını, ankesörlü telefonlardan ücretsiz görüşme sağlanabileceğini söyledi.

Türkiye'nin doğusunu etkileyen şiddetli depremler peş peşe oldu. Kahramanmaraş'ta 7,4, Gaziantep'te ise 6,4 şiddetinde deprem medyana geldi. Depremler sonucu bazı binalarda yıkım oluşurken bazılarında da hasar meydana geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Sayan "Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlerimize talimat verildi. Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı. Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlayabilirsiniz. Arama kurtarma çalışmalarının iletişim kısmında bir kesinti olmaması için yardım edelim. Web tabanlı uygulamalar ile arama yapalım ve SMS kullanalım"dedi.