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Deprem oldu! TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı

Deprem oldu! TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı.

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 TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle otoyol gövdesinde hasar oluştu.

Hasar nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı, trafik D-400 devlet yoluna yönlendiriliyor.

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