Meteoroloji'den kar uyarısı! Ekipler alarma geçti okul tatili uzayacak mı deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?
TÜRKİYE soğuk ve kar yağışının etkisi altında. Kar yağışının hafta boyunca yağışın sürmesi beklenirken depremin vurduğu bölgelerindeki hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağını açıkladı. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Okulların tatil edildiği İstanbul'da bugün yağışın etkisini artırması bekleniyor. Öte yandan 7.4 şiddetindeki depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta sıcaklığın 1 derece olduğu ve kar yağışının beklendiği bildirildi.
Depremin hissedildiği Malatya için de uzman isim Kerem Ökten'den bir açıklama geldi. Ökten "Malatya'ya kar yaklaşıyor. Saat öğlen 1'e kadar etkili. Her bir saat başına 0.7 cm örtü bırakacak. 3 saat ara verecek. Öğleden sonra 4'te tekrar başlar." dedi. Ökten şöyle devam etti:
-Adıyaman ve Malatya'da yoğun kar başlıyor. Dışarıdaki vatandaşlarımıza acilen elbise tedariği yapılmalı, barınak sağlanmalı.
-Salı günü tüm İstanbul, kıyısından tepesine bembeyaz olacak... Okullar ile ilgili ben fikrimi söylüyorum. Salı, Çarşamba ve Perşembe kardan dolayı okullar tatil olur. Cuma günü açılır. Sadece tahmindir. Çocuklar derslerinize çalışın.