Meteoroloji'den kar uyarısı! Ekipler alarma geçti okul tatili uzayacak mı deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?

Depremin hissedildiği Malatya için de uzman isim Kerem Ökten'den bir açıklama geldi. Ökten "Malatya'ya kar yaklaşıyor. Saat öğlen 1'e kadar etkili. Her bir saat başına 0.7 cm örtü bırakacak. 3 saat ara verecek. Öğleden sonra 4'te tekrar başlar." dedi. Ökten şöyle devam etti: