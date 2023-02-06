Depremin ardından BOTAŞ'tan açıklama: Gaz akışında sıkıntı var mı?

BOTAŞ, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar sonucunda Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş ve bu illere bağlı bazı ilçelerde doğal gaz akışının durdurulduğunu açıkladı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar sonucunda Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş ve bu illere bağlı Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışının durdurulduğunu açıkladı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, BOTAŞ ekiplerinin sahadaki kontroller sonrasında hasar meydana gelen noktalar ve etki alanlarının tespit edildiği kaydedildi.