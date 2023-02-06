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Kahramanmaraş depremi, İstanbul depremini tetikleyecek! Abdurrahman Dilipak'tan olay iddia

Kahramanmaraş depremi, İstanbul depremini tetikleyecek! Abdurrahman Dilipak'tan olay iddia

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 şiddetindeki depremle ilgili Abdurrahman Dilipak'tan uykuları kaçıracak iddia geldi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.4 şiddetindeki deprem İstanbul Depremini tetikleyecek mi?. Deprem uzmanlarından bu konuda net açıklama gelmezken, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, eski kadim teorilere dayanarak i7.4'lük depremin İstanbul depremini tetikleyeceğini iddia etti. 

Kadim teoriye göre İstanbul depremini....

Twitter hesabından bir açıklama yapan Dilipak, "Dikkatli olalım bu deprem 1000 yıl önce aktif olan kadim hatta meydana geliyor. Amik Ovası Depremi teoriye göre İstanbul'u, İstanbul depremi California'daki Saint Andreas fayını tetikliyor." dedi. 

GAP'ta bir hasar yıkım olur

Kahramanmaraş depreminin meydana geldiği fayın önemli olduğunu belirten Dilipak, "Bu fay hattı önemli. Bir ucu Sina'ya uzanır, öteki ucu Adıyaman üzerinden GAP bölgesine. GAP'ta bir hasar ya da yıkım felaket olur. Sadece bizim için değil Suriye ve Irak için de" iddiasında bulundu.

Amit Ovası depremlerinde 1 milyon 275 bin kişi öldü

2020 yılında Hatay'da bir toplantıya katılan deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Amik Ovası’nın depremle karşılaşma oranının çok yüksek olduğunu söylemişti. Tüysüz, yakın zamanda yaşanabilecek büyük bir depreme dikkat çekerek, “Amik ovası 3 büyük önemli fayın birbiriyle kesiştiği noktada yer alıyor. Bu tür durumlar genellikle deprem açısından tehlikeli bölge olarak geçer. Tarihsel depremlere baktığımızda M.Ö 148’den bugüne kadar Antakya’da 1 Milyon 275 bin can kaybı yaşanmış." bilgisini vermişti.

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