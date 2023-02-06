Borsa İstanbul'dan deprem kararı: 8 hissede işlemler durduruldu

Borsa İstanbul, deprem dolayısıyla deprem bölgesindeki 8 şirketin hisselerinde işlemlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Bu şirketler şöyle sıralandı:

SASA (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)

BOSSA

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Aş.

SANKO

Hateks

İskenderun Demir Çelik

Arsan Tekstil

Rubenis Tekstil

Açığa satış işlemleri geçici olarak yasaklandı

Borsa İstanbul, açığa satış işlemleriyle ilgili olmak üzere geçici bazı tedbirler aldı. Buna göre, 6 Şubat tarihinden itibaren geçici olarak; açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildi.

Yeni tedbirlere göre, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması ve mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesi kararlaştırıldı.