Yeni Malatyaspor'un kalecisi de enkaz altında kaldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan yaşanan depremde eşiyle birlikte enkaz altında kaldı. Türkaslan'ın eşi kurtarılırken kendisi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde enkaz altında kalanlar arasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da olduğu öğrenildi.

Gaziantep yerel basınından Pusula’nın aktardığı haberde, Türkaslan’ın eşinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 28 yaşındaki eldivenin de kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Futbola Gaziantep FK altyapısında başlayan Eyüp Türkaslan, kariyerinde Bugsaş Spor, Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor formasını giydi. Genç kaleci geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.