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Artçı deprem nedeniyle Şanlıurfa'da bina çöktü! Dehşet anları: İçeride insanlar vardı

KAHRAMANMARAŞ'ta 7.4'lük büyük depremin peşinden artçı depremler devam ediyor. Şanlıurfa'da bir bina artçı deprem nedeniyle çöktü. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar gören Şanlıurfa'daki bir bina, deprem sonrasında meydana gelmeye devam ediyor.

O artçılardan birisinde Şanlıurfa'da Bahçelievler mahallesinde bir bina yıkıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. 

Dehşet anlarında bir kişinin 'içeride insanlar vardı. O kadar dışarı çıkın dedik' diye bağırdığı duyuldu. 

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