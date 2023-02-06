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7.4'lük depremin ardından Emine Erdoğan'dan paylaşım

7.4'lük depremin ardından Emine Erdoğan'dan paylaşım

Emine Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili bir paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımı şöyle: Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.

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