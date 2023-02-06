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Kahramanmaraş depremi tsunamiye yol açabilir! Prof. Dr. Haluk Özener, o bölgeyi uyardı

Kahramanmaraş depremi tsunamiye yol açabilir! Prof. Dr. Haluk Özener, o bölgeyi uyardı

KAHRAMANMARAŞ'ta 7.4'lük depremin artçı sarsıntıları devam ederken tsunami uyarısı geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik" dedi.

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Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin 17 Ağustos depreminden sonra en büyük deprem olduğunu belirterek, artçıların bir yıl sürebileceği konusunda uyardı. 

"180 kilometre kırık"

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Haluk Özener, “Doğu Anadolu zonunda meydana gelen bir deprem, yaklaşık 180 kilometrelik bir kırığın meydana geldiği tahmin ediliyor. 17 Ağustos’tan sonra bu coğrafyada yaşanan en büyük depremden bahsediyoruz" diye konuştu. 

Tsunami uyarısı!

Özener, şöyle devam etti: Artçı depremlerin aylarca hatta belki bir yıla kadar sürmesi beklenebilir. 5 ve 6’nın üzerinde artçı depremleri yaşayabiliriz. Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik." 

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