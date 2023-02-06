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Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda! 10 ilde okullar 1 hafta tatil edildi

Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda! 10 ilde okullar 1 hafta tatil edildi

KAHRAMANMARAŞ'TA meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası okullar tatil edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklama yapacağını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı ve 1712 yıkılan bina olduğunu belirten Oktay, 10 ilde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Oktay, "Tüm okullarımız 10 ilimizde bir hafta tatil. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca açıklama yapacak." dedi.

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