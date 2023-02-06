Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte e-Devlet deprem fay hattı sorgulama ekranı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran büyük depremin ardından birçok vatandaş evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusunun yanıtını araştırıyor. e devlet üzerinden evinizin altından geçen fay hatlarının sorgulamasını yapabilirsiniz.
Fay hattı sorgulama, meydana gelen depremlerin ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' soruna yanıt arayan vatandaşlar, AFAD ve e-Devlet aracılığıyla hizmete konulan, Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayabiliyor. İşte e-Devlet fay hattı sorgulama ekranı
e-Devlet fay hattı sorgulama sayfası üzerinden, bulunduğunuz bölgeden fay hattı geçip geçmediğini görüntüleyebilirsiniz.
e-devlet fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak için, e-Devlet ekranından AFAD'ın hizmeti olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden kolayca fay hattı sorgulama yapabilirsiniz.
MTA deprem fay hattı sorgulaması nasıl yapılır:
MTA'nın sayfasına girdikten sonra, yer bilimleri portalına tıklayıp, çıkan harita üzerinden konuma girmek gerekmektedir. Haritadan konum girildikten sonra, faylar kısmını girip detaylara bakılabilmektedir.