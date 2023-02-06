Osmaniye'de yıkılan 10 katlı binadan kız çocuğu kurtarıldı

OSMANİYE'de depremin şiddetiyle 34 bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken 10 katlı binaya ait moloz yığınları arasından bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.Abone ol
Depremden etkilenen Osmaniye’de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kentin farklı noktalarında yıkılan binalarda çalışma yapıyor.
Ekiplerin çalışmasıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu çıkarıldı.
Yaralanan çocuk sedye ile ambulansa alındıktan sonra hastaneye sevk edildi.