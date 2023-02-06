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Ekrem İmamoğlu deprem bölgesine gidiyor: 'İstanbul'un tüm imkanları ile alarma geçildi'

Ekrem İmamoğlu deprem bölgesine gidiyor: 'İstanbul'un tüm imkanları ile alarma geçildi'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesinde İBB’nin 311 personelle çalışmalara destek verdiğini söyledi.İstanbul'un belediyelerinin bütün ekip, ekipmanları ve personeliyle sürece katkı sunma konusunda en üst seviyede alarma geçtiğini dile getiren İmamoğlu, AFAD ile koordineli olarak çalıştıklarını belirtti.

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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 şiddetindeki deprem sonrasında İstanbul'dan deprem bölgesine AFAD ile koordineli olarak çok sayıda arama kurtarma ekibi hareket etti. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 311 personelle çalışmalara destek verdiklerini ifade etti.

Dördüncü seviye olarak ilan edilen depremin büyük bir felaket olduğunu belirten İmamoğlu, "Tüm Türkiye'mizin, tüm kurumlarıyla hep birlikte, bütün halinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda afetin tepe yönetimi AFAD teşkilatımızla her saniye işbirliği içerisinde koordineli bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada bir arada olduğumuz ilçe belediye başkanlarımızla sabahın erken saatinden itibaren ortak çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Aynı anda AFAD merkezinde de burayla koordineli olan ekiplerimiz süreci yürütmektedir. İstanbul olarak neler yapabileceğimiz ele aldık." ifadelerini kullandı.

En üst seviyede alarm 

İstanbul'un belediyelerinin bütün ekip, ekipmanları ve personeliyle sürece katkı sunma konusunda en üst seviyede alarma geçtiğini dile getiren İmamoğlu, deprem bölgesine lojistik destek için AFAD organizasyonu ve kendi imkanlarıyla harekete geçtiklerini kaydetti.

311 personel hazır 

İmamoğlu, afet çok geniş bir coğrafyaya yayıldığından, tüm imkanları zorlayarak ciddi katkıda bulunulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda AFAD'ı merkeze koyuyor ve kendileriyle koordineli çalışıyoruz. Şu ana kadar 311 personelimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, yoğunluklu arama kurtarma ekibi olarak bölgeye sevk edilmiştir. Tabii önceliğimizin ilk saatler itibariyle arama kurtarma olduğunu da tekrar ifade edeyim. Hava yoluyla bölgeye intikal sağlanacaktır." dedi.

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