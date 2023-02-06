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Volkan Demirel ağlayarak yardım istedi! Ne kadar imkan varsa gönderin, Allah rızası için...

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, yaşanan deprem nedeniyle yardım çağrısı yaparken gözyaşlarını tutamadı. Volkan Demirel, "Ne kadar imkan varsa lütfen hepsini gönderin, Allah rızası için... Buradaki insanlar çok kötü" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Çok sayıda can kaybı olan ve 10 ilde hissedilen deprem Hatay'da da yoğun şekilde hissedildi.

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, sosyal medyada bir canlı yayın açarak depremzedelere yardım ulaşmadığını söyledi.

"Lütfen yardım"

Deneyimli teknik adam yayın sırasında gözyaşlarını tutamazken, şöyle dedi: Lütfen yardım! Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen yardım. Sadece Hatay değil, çevre illerimizde de durum aynı. Ne imkanınız varsa, hepsini göndermenizi istiyorum.

"Allah rızası için..."

İnsanlara ulaşamıyoruz. Kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Herkes perişan. Herkes can çekişiyor. Allah rızası için yardım edin..."

Zeynep Demirel: Arkadaşlarımız enkaz altında

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel enkaz altında arkadaşlarının olduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulundu. Yaşadıkları güç durum nedeniyle gözyaşlarına boğulan Zeynep Sever Demirel yakınlarına ulaşamadıklarını belirterek, ”Burada durumlar çok kötü. Arkadaşlarımız enkaz altından çıktılar. Hala enkaz altında olan tanıdıklarımız, arkadaşlarımız var. Hatay geneli felaket vaziyette ve zaten hastaneler yıkıldı. Yeterli destek, hastane, ambulans yok. Bir an önce yardım gelmesi lazım buraya. Lütfen bir şeyler yapın. Çünkü çok kötü durumda buralar.”

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