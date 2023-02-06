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Oyuncu Orhan Aydın'dan deprem sonrası korkutan haber: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

Oyuncu Orhan Aydın'dan deprem sonrası korkutan haber: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum

Tiyatrocu Orhan Aydın Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını duyurdu. Aydın Twitter hesabından, "Kızıma ve annesine ulaşamıyorum. Hatay" ifadesini kullandı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4'lük deprem 10 ili vururken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, son durumu paylaşarak sarsıntının vehametini ortaya koydu. 

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.17'de gerçekleşen deprem çevre illerden de şiddetli biçimde hissedildi.

Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen depremde 284 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 323 kişi yaralandı. 1712 bina yıkıldı. Uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verildi.

Can kaybı sayısının ilerleyen saatlerde artması beklenirken ünlü tiyatrocu Orhan Aydın, sosyal medya hesabından kötü haberi duyurdu. Aydın, Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını söyledi.

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