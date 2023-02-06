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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile telefonda görüşerek, deprem sonrası ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kilis Valisi Recep Soytürk ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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