NATO'dan deprem açıklaması: Destek için seferberliğe geçtik

Merkez üssü Pazarcık olan 7.4 büyüklüğündeki depremde birçok can ve mal kaybı yaşanırken pek çok ülkeden taziye mesajı geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de deprem sonrası müttefiklerin destek için seferberliğe geçtiğini söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas hâlinde olduğunu bildirdi.

Birçok ülkeden destek mesajı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülkenin başkentinden Türkiye için taziye mesajı yayımlandı.

ABD, İsrail, Mısır, Yunanistan ve Pakistan gibi ülkeler, depremin ardından Türkiye'ye yardım için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Dördüncü seviye yardım alarmı

Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri geliyor. Uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verdiklerini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdiye kadar en büyüğü 6.6 olan 22 artçı deprem oldu" bilgisini verdi. AFAD, saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.