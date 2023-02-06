Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaş'taki 7.7'lik depremle ilgili açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. "912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır" diyen Erdoğan, "Can kaybının nereye yükseleceğini bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası AFAD Genel Merkezi'nde konuştu.

Erdoğan, AFAD merkezinde yaptığı açıklamada depreme ilişkin son bilgileri paylaştı.

"Ciddi yıkımlar yaşanmıştır"

Erdoğan, "Gece saat 4.17’de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem geniş alanda hissedildi. Derinliği 7 kilometre olarak belirlenen depremde Kahramanmaraş’ın yanı sıra, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine nispeten yakın diğer illerimizde de küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda yaşandığı anlaşılıyor. Güney komşumuz Suriye’nin sınırımıza yakın şehirlerinde de ciddi yıkımlar yaşanmıştır.

"İlgili birimler ve kurumlar göreve çağrılmıştır"

Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize valiliklerin yanına 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz başta afet konusunda altyapısı olan birimler ve kurumlar göreve çağrılmıştır.

"9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte"

Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. Halihazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Deprem bölgesine dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altlarında kalan vatandaşların tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölge, gerek Ankara’daki arkadaşlarımızla temasa geçerek çalışmaları yakın takibe aldık. Ankara’daki koordinasyon merkezimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında hemen faaliyete geçti. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlere giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Yakın yerlerden başlayarak ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları yardım malzemeleri sevk edildi, ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre yönlendirilen arama kurtarma ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Mevsimin kış, havanın soğuk depremin gecenin tam yarısı gerçekleştirmiş olması işleri zorlaştırmakla birlikte herkes canla başla çalışarak en hızlı refleksi vermiştir.

"Ölü ve yaralı sayısının nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz"

Tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470’i bulmuştur. Yıkılan bina 2 bin 818’dir. Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışması sürdüğü için ölü ve yaralı sayısının nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır."

"45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır"

"Gün birlik günüdür" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yolların açık olması, iletişim araçlarının zorunlu durumlarda kullanılması gerekiyor. Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kurumlar mutlaka AFAD ile koordinasyon içinde hareket etmelidir. AFAD dışındaki yardımlar hem kargaşaya yol açmakta, hem de amacına ulaşması zorlaşmaktadır. Uluslararası yardımlar için de ülkemizde temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür"

Ülke ve millet olarak birlik beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür. Ülkemizdeki ve depremin hissedildiği tüm coğrafyalardaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi ve ülkemizi bu tür afetlerden korusun diye dua ediyorum."