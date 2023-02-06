Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem dünya basınının manşetlerinde
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 şiddetindeki deprem dünyanın da gündeminde. The Guardian, CNN, The Telegraph, Le Parisien ve Der Spiegel gibi pek çok saygın uluslararası basın kuruluşu ise depremi manşetlerine taşıdı.
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "An itibariyle 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız var" dedi.
Deprem aynı zamanda çevre ülkelerde de hissedildi. Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre Suriye'de en az 427 kişi yaşamını yitirdi.
Diğer taraftan, söz konusu deprem dünyanın manşetlerine taşındı. Reuters, Guardian, BBC, CNN ve Le Parisien depremi son dakika olarak duyurdu. Yabancı basındaki haberlerde, depreme ilişkin ABD Jeoloji Enstitüsü’nün (USGS) 7,8’lik büyüklük değerlendirmesi kullanılırken, depremde yaşanan yıkıma dikkat çekildi.
The Guardian: Türkiye ve Suriye'de deprem: 7,8'lik depremin ardından 500'den fazla ölü var