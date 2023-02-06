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Deprem Adana'yı da vurdu! Misafirliğe geldiği evden çıkamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deprem Adana'yı da vurdu! Misafirliğe geldiği evden çıkamadı

 ADANA’nın Tufanbeyli ilçesinde depreme misafir olarak geldiği ablasının evinde yakalanan kadın 3 katlı evin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

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 7.7 büyüklüğündeki deprem Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. Hacı Rıfat Ertuğrul’a ait 3 katlı bina depremde yıkıldı.

Üç katlı binadan 7 kişi sağ çıkartılıp hastanelere kaldırılırken, ablasına misafir olarak akşam gelen Gülesser Çiper’in cansız bedenine ulaşıldı.

Binada arama-kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

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