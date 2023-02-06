Deprem Adana'yı da vurdu! Misafirliğe geldiği evden çıkamadı
ADANA’nın Tufanbeyli ilçesinde depreme misafir olarak geldiği ablasının evinde yakalanan kadın 3 katlı evin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.Abone ol
7.7 büyüklüğündeki deprem Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. Hacı Rıfat Ertuğrul’a ait 3 katlı bina depremde yıkıldı.
Üç katlı binadan 7 kişi sağ çıkartılıp hastanelere kaldırılırken, ablasına misafir olarak akşam gelen Gülesser Çiper’in cansız bedenine ulaşıldı.
Binada arama-kurtarma çalışmaları da devam ediyor.