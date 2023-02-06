Bir mahalle böyle yerle bir oldu! İşte depremin yıktığı Hatay ve Kahramanmaraş'tan yürek yakan fotoğraflar
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ederken Hatay'da yıkılan binaların fotoğrafları depremin ne kadar korkunç vaziyette olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki depremin kahreden yüzü gün ağarınca daha net ortaya çıktı. 10 ili de vuran büyük deprem Hatay'da da onlarca vatandaşın ölümüne neden oldu.
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Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesinde binalar yıkıldı. Yukarıdan çekilen fotoğraflar depremin korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi
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.Fotoğrafların her biri tüyler ürpertti. İşte yıkımın iç yakan fotoğrafları...
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