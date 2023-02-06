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Yıkılan cami minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmenden acı haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yıkılan cami minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmenden acı haber

Şanlıurfa'da depremde yıkılan cami minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmen yaşamını yitirdi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hilvan ilçesindeki Hacı Abuzer Camisinin minaresi yıkıldı.

Minarenin parçaları, deprem nedeniyle evinden çıkmaya çalışan Raziye Tanlap'ın üzerine düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tanlap, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tanlap'ın Gölcük İmam Hatip Lisesinde Arapça öğretmeni olduğu öğrenildi.

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