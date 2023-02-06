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Türkiye oraya kaydı! Ünlü İtalyan bilimci dedi: Depremde yer 3 metre hareket etti

Türkiye oraya kaydı! Ünlü İtalyan bilimci dedi: Depremde yer 3 metre hareket etti

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı Carlo Doglioni, İtalyan medyasına Türkiye'nin Kahramanmaraş ilçesinde yaşanan 7.7'lik depremle ilgili konuştu. Ünlü İtalyan bilimci, depremde yerin 3 metre veya daha fazla hareket ettiğini, Türkiye'nin Arap levhası üzerine gittiğini söyledi.

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İtalya’da deprem konusunda sayılı isimlerden biri olan İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün (INGV) başkanı Carlo Doglioni, Türkiye'de yaşanan depremle ilgili İtalyan medyasına konuştu.

Kurumun bir numarası olarak bilinen ve ülkede alanında en tanınan figürlerden biri olan bilim insanı, “Bu bölge sismik hareketliliğin çok yüksek olduğu bir bölge. Türkiye 150 kilometrelik fay hattında birkaç saniyede 3 metre hareket etti” ifadesini kullandı.

İtalyan Corriere della Sera’ya konuşan Doglioni, “Bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu-güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti gibi gözüküyor” dedi.

Hareketliliğin 3 metreden de fazla olabileceğini dile getiren Doglioni, “Bu çok büyük bir hareket” dedi.

"Türkiye Arap levhası üzerine gitti"

Doglioni, “Burası oldukça hareketli bir alan ve Akdeniz’deki en tehlikeli bölgelerden biri. Geçen yüzyıllarda buralarda çok şiddetli depremler meydana geldi” yorumunu yaparken, “Türkiye, Arap levhası üzerine gitti gibi gözüküyor” yorumunu yaptı.

Türkiye'de deprem sonrası İtalya'da tsunami uyarısı

Depremin ardından İtalya’nın güneyinde “sahillere yaklaşmayın” açıklaması yapılırken tsunami uyarısı da gelmişti. Bir süre sonra İtalyan makamlar tsunami uyarısını kaldırdı.

Olası bir tsunami riski ile ilgili açıklama yapan Doglioni, “Uyarı kaldırıldı. Fakat meydana gelebilecek bir toprak kayması ile birlikte bunun yeniden gelmeyeceğinin garantisi yok” ifadesini kullandı.

İtalyan bilim insanı benzer depremlerin yeniden yaşanabileceğini de söyledi. Doglioni bölgede hareketliliğin asla durmadığını da dile getirdi.

Arap Levhası nedir?

Orta Doğu’da bulunan ve Arap yarımadası ile kuzeyini kapsayan bir levha olan Arap levhası Bahreyn, Suriye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte güneydoğu Anadolu bölgesi ve İran’ın da bazı bölgelerini kapsıyor.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, deprem ile ilgili haritayı paylaştı.

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