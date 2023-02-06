Deprem bölgesine yardım nasıl yapılır? AFAD'ın bağış için banka SMS bilgileri: Yaz gönder...

TÜRKİYE güne deprem haberiyle uyandı. Kahramanmaraş'ta gece meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde yüzlerce vatandaş hayatını kaybetti. Enkaz altındakileri kurtarma çabaları sürüyor. Diğer illerdeki vatandaşların, depremzedelere yardım isteği üzerine AFAD'dan açıklama geldi... Hem SMS hem de banka üzerinden deprem bölgesine yardım yapılabiliyor. İşte detaylar...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem onlarca binada yıkıma neden oldu. Yüzlerce vatandaş hayatını kaybederken enkaz altında kalanları da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye deprem bölgesinde yaraları sarmak için tek yürek oldu. Binlerce vatandaş depremzedelere yardım etmek için AFAD'a mesaj yağdırdı.

Bunun üzerine AFAD'dan açıklama geldi. Deprem bölgesine yardım nasıl, nereden yapılır? AFAD Deprem Yardımı SMS, banka bilgileri AFAD tarafından açıklandı.

İşte AFAD'ın deprem yardım kampanyası ile ilgili duyurusu:

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve civar illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızdan da Başkanlığımıza çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir.

Bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyen bağış sahipleri için Başkanlığımızın deprem bağışı hesap numaralarını aşağıda paylaşma gereği duyduk.

DEPREM yaz 1866'ya SMS gönder: Her SMS 20 TL yardım demek

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir."

Banka aracılığıyla yardım etmek isteyenler için AFAD'ın IBAN numaraları: