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TBMM'ye deprem rötarı! Başkanı Şentop duyurdu: Genel Kurul çalışmaları ertelendi

TBMM'ye deprem rötarı! Başkanı Şentop duyurdu: Genel Kurul çalışmaları ertelendi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli deprem dolayisiyla "Meclisimizin bu haftaki Genel Kurul çalışmalarını ertelemek üzere karar aldık." açıklamasında bulundu.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelene iki büyük deprem sonrası TBMM Genel Kurul çalışmaları ertelendi.

TBMM Başkanıı Mustafa Şentop, "Meclisimizin bu haftaki Genel Kurul çalışmalarını ertelemek üzere karar aldık" dedi.

"Bir hafta ara vermeyi kararlaştırdık"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı Türkiye'yi derinden üzen, 10 ili kapsayan büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

TBMM'nin görevinin başında olduğunu bildiren Elitaş, "Tüm siyasi parti grup başkanvekilleriyle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, siyasi partilerin uzlaşmasıyla bu hafta TBMM'nin Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara vermeyi kararlaştırdık. Milletvekillerimizi de bölgedeki insanlarımızın yanında olmak, onların acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak üzere görevlendireceğiz." diye konuştu.

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