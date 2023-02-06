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Depremin bilançosu artıyor! AFAD başkanı açıkladı: Ölü sayısı bin 498'e yükseldi

Depremin bilançosu artıyor! AFAD başkanı açıkladı: Ölü sayısı bin 498'e yükseldi

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7'lik depremin 10 şehirde neden olduğu acı bilanço artıyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer depremde 2 bin 834 binanın yıkıldığını kaydetti. Sezer, ölü sayısını bin 498 olarak açıklarken 8 bin 533 yaralı olduğunu duyurdu.

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Türkiye Kahramanmaraş depremi nedeniyle kara gün yaşıyor. Depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken depremde ölü sayısı da her geçen saat artıyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, ölü sayısının saat 17:25 itibarıyla bin 498'e çıktığını duyurdu. 2 bin 834 binanın yıkıldığını belirten Sezer, yaralı sayısını ise 8 bin 533 olarak açıkladı. Öte yandan AFAD, "Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 50 ülkeden toplam 62 ekip yardım teklifinde bulunmuştur." bilgisini de paylaştı. 

Çok sayıda asker gitti

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan depremden etkilenen bölgelere asker gönderildiği belirtilen AFAD açıklamasında şöyle devam edildi: Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Malatya’ya 500 komando ve 600 asker gönderilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Adana’ya 200 asker gönderilmiştir.

Tüm il AFAD müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir. Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir.”

3 bin battaniye afet bölgesinde

Açıklamada, deprem bölgelerine gönderilen ihtiyaç malzemeleri şöyle anlatıldı:

Düzce’den 10 bin 80, Ankara’dan 9 bin 38, Manisa’dan 10 bin 80, İstanbul’dan 13 bin 579, Adana’dan bin 8, Kırıkkale’den bin 680, Sivas’tan bin 680, Muğla’dan 2 bin 807 ve diğer çevre illerden de olmak üzere toplam 300 bin battaniye afet bölgesine sevk edilmiştir. Ayrıca 19 bin 772 adet yaşam çadırı, 24 bin 172 adet yatak, 47 bin 176 adet yastık çarşaf, bin 106 mutfak seti gönderilmiştir. Türk Kızılayından 76 ikram aracı, 8 mobil mutfak, 4 mobil aşevi, 4 sahra mutfak, 1 mobil fırın, 10 afet müdahale merkezi 70 şube ile 131 araç ve 365 personel alana intikal etti. Jandarma’dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, Hayrat, Beşir, İnsiyatif derneklerinden 1’er adet mobil mutfak bölgeye sevk edildi. 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'ya görevlendirilmiştir. Bölgeye 730 personel ve 50 araç sevk edilmiştir.”

Havalimanları, Uluslararası Yardım Çağrısı için toplanma alanı olarak belirlendi

Açıklamada, deprem için yapılacak uluslararası yardımlarla ilgili, “Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Malatya ve Adana havalimanları Uluslararası Yardım Çağrısı için toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Hollanda, Azerbaycan, İngiltere İNSARAG Ağır Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerinden yardım teklifi alınmıştır. Adana’dan Hatay’a 4 ABD helikopteri ile personel taşınması planlanmıştır. Azerbaycan’dan Türkiye’ye 179 arama kurtarma personeli gönderilecektir” denildi.

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