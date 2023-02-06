Erdoğan: Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremle ilgili acı bilançoyu paylaştı. Erdoğan, "Şu ana kadarki tespitlere göre; 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. "912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır" diyen Erdoğan, "Can kaybının nereye yükseleceğini bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.