Enkaz altında kalmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan AK Partili vekil hakkında açıklama
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Taş'tan haber alınamadığını bildirdi.Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin yıkılan binanın enkazı altında kaldığı öğrenildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı son dakika açıklamada AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'tan haber alınamadığını bildirdi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Her söylediği tutan hava uzmanı açıkladı! Gök gürültülü kar yağışı başlıyor okul tatili uzayacak mı?