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Enkaz altında kalmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan AK Partili vekil hakkında açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Enkaz altında kalmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan AK Partili vekil hakkında açıklama

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Taş'tan haber alınamadığını bildirdi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin yıkılan binanın enkazı altında kaldığı öğrenildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı son dakika açıklamada AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'tan haber alınamadığını bildirdi.

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