Her söylediği tutan hava uzmanı açıkladı! Gök gürültülü kar yağışı başlıyor okul tatili uzayacak mı?

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Bu gece gök gürültülü kar yağışı bekleniyor. Açıklama uzman isim Kerem Ökten'den geldi. Meteoroloji'den günlük hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Marmara'nın güneyi ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor