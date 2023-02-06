Her söylediği tutan hava uzmanı açıkladı! Gök gürültülü kar yağışı başlıyor okul tatili uzayacak mı?
Türkiye'de kar yağışı ve fırtına etkili oluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı her geçen saat artıyor. Uzman isim Kerem Ökten özellikle İstanbulluları uyardı. Öte yandan İstanbul'da okul tatilinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Bu gece gök gürültülü kar yağışı bekleniyor. Açıklama uzman isim Kerem Ökten'den geldi. Meteoroloji'den günlük hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Marmara'nın güneyi ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor
Hava sıcaklığı ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak.
Hava tahminleri ile dikkat çeken Kerem Ökten sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:
-İstanbul'da yarın kesinlikle hususi araçla yola çıkılmamalı. Toplu taşıma tercih edilmeli.
- Gece 2'den itibaren gök gürültülü kar yağışı bekleniyor. Sabah tüm şehir beyaz örtü ile kaplanacak. Buzlanma da olacağından kar ana yolları örter.