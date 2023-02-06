Enkaz altından çıkarılan çocuğun ilk sözleri yürekleri dağladı: Ben eve gitmek istiyorum

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sebep olduğu binden fazla can kaybı ve ağır tahribatla yasa boğulurken, Pazarcık ilçesinde enkaz altında kalan bir çocuğun sağ olarak çıkarılma anı kameralar tarafından kaydedildi. Küçük çocuğun ekiplere ilk olarak "Ben eve gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

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Sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde bir depremle sarsılan, ardından 7.6 büyüklüğündeki de dahil yüzden fazla depremin yaşandığı, 10 ilde binden fazla vatandaşın can verdiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Pazarcık'ta enkaz altında kalan küçük bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı çocuk, ekiplere "Ben eve gitmek istiyorum annem nerede" dedi.

Küçük kızla birlikte kardeşinin ve anne babasının da sağ olarak enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.