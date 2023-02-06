BIST 4.819
DOLAR 18,83
EURO 20,25
ALTIN 1.132,89
HABER /  GÜNCEL

Enkaz altından çıkarılan çocuğun ilk sözleri yürekleri dağladı: Ben eve gitmek istiyorum

Enkaz altından çıkarılan çocuğun ilk sözleri yürekleri dağladı: Ben eve gitmek istiyorum

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sebep olduğu binden fazla can kaybı ve ağır tahribatla yasa boğulurken, Pazarcık ilçesinde enkaz altında kalan bir çocuğun sağ olarak çıkarılma anı kameralar tarafından kaydedildi. Küçük çocuğun ekiplere ilk olarak "Ben eve gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Abone ol

Sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde bir depremle sarsılan, ardından 7.6 büyüklüğündeki de dahil yüzden fazla depremin yaşandığı, 10 ilde binden fazla vatandaşın can verdiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Pazarcık'ta enkaz altında kalan küçük bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı çocuk, ekiplere "Ben eve gitmek istiyorum annem nerede" dedi.

Küçük kızla birlikte kardeşinin ve anne babasının da sağ olarak enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
Depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Depremler nedeniyle seferlere ara verildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Depremler nedeniyle seferlere ara verildi
Deprem anında büyük korku yaşayan öğretmene kalp vurdu
Deprem anında büyük korku yaşayan öğretmene kalp vurdu
Enkaz altında kalmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan AK Partili vekil hakkında açıklama
Enkaz altında kalmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan AK Partili vekil hakkında açıklama
TBMM'ye deprem rötarı! Başkanı Şentop duyurdu: Genel Kurul çalışmaları ertelendi
TBMM'ye deprem rötarı! Başkanı Şentop duyurdu: Genel Kurul çalışmaları ertelendi
Markete gideceğini söyledi evden ayrıldı! Nargül nerede?
Markete gideceğini söyledi evden ayrıldı! Nargül nerede?
Depremin bilançosu artıyor! AFAD başkanı açıkladı: Ölü sayısı bin 498'e yükseldi
Depremin bilançosu artıyor! AFAD başkanı açıkladı: Ölü sayısı bin 498'e yükseldi
Deprem bölgesine yardım nasıl yapılır? AFAD'ın bağış için banka SMS bilgileri: Yaz gönder...
Deprem bölgesine yardım nasıl yapılır? AFAD'ın bağış için banka SMS bilgileri: Yaz gönder...
Kahramanmaraş depremi sonrası tsunami iddiası! AFAD'dan açıklama
Kahramanmaraş depremi sonrası tsunami iddiası! AFAD'dan açıklama
Bakırköy Adliyesi önünde yaşanan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı
Bakırköy Adliyesi önünde yaşanan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Büyük bir afet yaşıyoruz
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Büyük bir afet yaşıyoruz
Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos’u geçti! Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci felaketi
Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos’u geçti! Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci felaketi