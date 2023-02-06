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AFAD deprem nedeniyle SMS yardım kampanyası başlattı

AFAD deprem nedeniyle SMS yardım kampanyası başlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran depremde birçok bina yıkıldı. Depremin ardından ABD Başkanı Biden'dan açıklama geldi. Biden, “Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim” dedi.

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Türkiye’de 10 ili etkileyen, Suriye başta olmak üzere çevre ülkeleri etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

ABD Başkanı, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türkiye ve SUriye’de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler ve yıkıntıdan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim.” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'den gelen yıkıcı deprem haberi konusunda ciddi anlamda endişelidir. ABD olarak gereken her türlü yardımı yapmaya hazırız" demişti.

Açıklamada, "Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" ifadeleri yer almıştı.

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