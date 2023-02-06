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Formula 1'den, Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Formula 1'den, Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen deprem için dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor.

Son olarak da Formula 1, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali tarafından, F1'in sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Türkiye, harika insanlarla, F1'in kalbinde özel bir yere sahip. Orada yaşanan trajediden dolayı hepimiz şok olduk. Türk halkı ve kazazedeler için dua ediyoruz" denildi.

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