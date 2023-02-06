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Kahramanmaraş depremi Marmara'daki muhtemel depremi tetikler mi sorusuna Kandilli'den yanıt

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş depremi Marmara'daki muhtemel depremi tetikler mi sorusuna Kandilli'den yanıt

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Bu depremlerin Marmara’daki muhtemel bir depremi tetiklemesi söz konusu değil” dedi.

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Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli dün gece gerçekleşen 7.7. ve öğle saatlerinde Kahramanmaraş Ekinözü’nde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özener, “Sabaha karşı 04.17’de olan bir deprem vardı 7.7 büyüklüğünde. 13.24’te de Kahramanmaraş Ekinözü’nde 7.6 büyüklüğünde bir depremle daha karşılaştık. Bu deprem sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem. Farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremin 198 tane artçısı vardı. Sürekli artıyor bu sayı. Diğer depremin de yaklaşık 21 adet artçısı bulunmakta. Bunlardan biri 6.0 büyüklüğünde, 2 tanesi 5.8 büyüklüğünde. Bu artçılar devam ediyor” dedi.

“Bu depremin Marmara’daki olası bir depremi tetiklemesi söz konusu değil”

Özener, meydana gelen bu depremlerin Marmara’daki olası bir depremi tetiklemesinin söz konusu olamayacağını söyleyerek, "Doğu Anadolu fayında olan bir depremin Marmara’da olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Bu gibi durumlarda çok fazla yanlış ve hatalı bilgiler yayılmakta. Özellikle sosyal medyadaki bu tarz duyurulara çok fazla itibar etmemek gerekmektedir. 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Anormal, olağanüstü bir durum olduğu zaman da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, yaralılara da acil şifalar diliyoruz” dedi.
(ES- GÇ-Y)

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