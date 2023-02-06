Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş depremi nedeniyle tüm Türkiye'de okulların bir hafta süreyle tatil edildiğini açıkladı...

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Kahramanmaraş merkezli 77 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan Özer, "Çevre illerdeki durumu da göz önüne alarak kararı aldık" ifadelerini kullandı. İşte Bakan Özer'in o açıklaması...

13 Şubat'a kadar okullar tatil...

“Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz.

Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak.

Hayatını kaybeden öğretmenler var

Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek.

- İlk depremde okullarda hasar oluşmamıştı ama 2. depremden sonra hasarlar okullarımızda ortaya çıktı. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 10 ilimize bütçe gönderdik. Tüm bürokratlarımız sahada inceleme yapıyor. Evlerde olan öğretmenlerimizden hayatını kaybedenler var.