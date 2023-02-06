Türkiye'nin deprem risk haritası! İşte en riskli ve en az riskli şehirlerin listesi
KAHRAMANMARAŞ'ta büyük deprem oldu. Gece meydana gelen 7.7'lik depremin ardından öğle saatlerinde 7.6'lık deprem yaşandı. Şu ana dek 105 artçı deprem oldu... Gelişmeler sonrası Türkiye'nin deprem risk haritası akıllara geldi. Türkiye'de en riskli deprem bölgeleri nereler? En az deprem riski hangi şehirlerde var? İşte detaylar...
Türkiye deprem risk haritasıyla birlikte, Türkiye'de bulunan fay hatlarının nerelerde olduğu ve Doğu Anadolu fay hattının nereden geçtiği sorgulanıyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından vatandaşlar fay hattı bölgelerini araştırmaya başladı. İşte AFAD tarafından sunulan Türkiye deprem risk haritası.
Doğu Anadolu Fay hattı nedir?
Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırı oluşturur.
İki levhanın göreli hareketlerindeki fark, fay boyunca sol yanal harekette kendini gösterir. Doğu ve Kuzey Anadolu fayları, Avrasya Levhası ile devam eden çarpışma nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhasının batıya doğru hareketini birlikte barındırır.