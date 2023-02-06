Türkiye'nin deprem risk haritası! İşte en riskli ve en az riskli şehirlerin listesi

Doğu Anadolu Fay hattı nedir?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırı oluşturur.