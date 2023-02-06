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Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar deprem sonrası yardıma koştu 2 tır kısa sürede doldu

Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar deprem sonrası yardıma koştu 2 tır kısa sürede doldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanya Belediyesi deprem bölgesi için yardım ve bağış kampanyası başlattı. İlçede yaşayan başta Rus ve Ukraynalı vatandaşlar da ellerinde bulunan malzemeleri deprem bölgesine göndermek için adeta toplama merkezine akın etti.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde depremin ardından ülke çapında depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı.

Alanya Belediyesi bünyesinde Atatürk Anıtı önünde başlatılan yardım kampanyasına yerli vatandaşlar kadar ilçede yerleşik olarak yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Başlatılan yardım kampanyası Yabancılar Meclisi ve ilçede bulunan yabancı dernekleri tarafından sosyal medya hesabı aracılığı ile yerleşik vatandaşlara duyuruldu.

Mesajı alan yüzlerce yabancı yardım için Anıt önüne akın etti. Başta Ruslar olmak üzere Ukrayna, Alman ve İskandinav vatandaşlarının battaniye ve elektrik sobası getirdikleri gözlendi. Bazı Rus vatandaşlar ise para yardımı yardım çadırı yanında bulunan yetkililerden İBAN numarası alarak para bağışında bulundu.

2 tır kısa sürede toplandı

Yardım çadırı yetkilileri yardımda bulunanların yüzde 80'inin yabancı olduğuna dikkat çeken gönüllü çalışan Adem Albayrak, "Gelenler arasında ekseriyâ Ruslar bulunuyor. Gelip soruyorlar 'En çok neye ihtiyaç var' diye. Genelde yabancılar arasında Ruslar çok yardım ediyor. Biz de eksik olanlar konusunda onları yönlendiriyoruz" dedi. Öğlen saatlerinde başlayan yardım kampanyasında kısa sürede toplanan 2 tır yiyecek, giyecek ve elektrikli ısıtma cihazları deprem bölgesine gönderildi.

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