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İkinci Kahramanmaraş depremine canlı yayında yakalandı! Spiker korku dolu anlar yaşadı

KAHRAMANMARAŞ'ta öğle saatlerinde yaşanan 7.6'lık ikinci deprem Kayseri'de de hissedildi. Depreme canlı yayında yakalanan spiker, sakinliğini korumaya çalışarak haber sunmaya devam etti. Deprem nedeniyle stüdyoda yaşanan büyük sarsıntı kameraya saniye saniye yansıdı.

AFAD'ın açıkladığı veriye göre merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de büyük paniğe yol açtı.

Korku dolu anların yaşandığı depreme canlı yayında yakalanan TV1 Televizyonunun Haber Şefi Şeyda Tuba Çalapverdi, depreme canlı yayında yakalandı. Sakinliğini koruyan Çalapverdi, yayınına devam etti.

O anlar kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş'ta ilk deprem gece saatlerinde yaşanmıştı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin şiddeti 7.7 olarak açıklanmıştı.

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