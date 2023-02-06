İkinci Kahramanmaraş depremine canlı yayında yakalandı! Spiker korku dolu anlar yaşadı

AFAD Başkanı: Depremde can kaybımız bin 14'e yükseldi

Erdoğan: Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetti

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