7.7'lik depremin merkezi Pazarcık'ta yıkım çok büyük! İşte Pazarcık'tan ilk görüntüler...

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde gece saat 04:17'de 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi. 10 ilde yıkıma neden depremin merkezi Pazarcık'tan gelen ilk görüntüler tüyler ürpertici. Pazarcık'ta yıkımın çok büyük olduğu görülüyor...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin şiddeti 7.4 olarak açıklandı. AFAD son dakika depremin şiddetini 7.7 olarak düzeltti. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkılan binalar var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında, "912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır" bilgisini vermişti.

Depremin merkez üssü Pazarcık'tan ilk görüntüler gelmeye başladı. Pazarcık'ta yıkımın çok büyük olduğu görülüyor...