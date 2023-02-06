BIST 4.775
DOLAR 18,83
EURO 20,27
ALTIN 1.133,68
GÜNCEL

7.7'lik depremin merkezi Pazarcık'ta yıkım çok büyük! İşte Pazarcık'tan ilk görüntüler...

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde gece saat 04:17'de 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi. 10 ilde yıkıma neden depremin merkezi Pazarcık'tan gelen ilk görüntüler tüyler ürpertici. Pazarcık'ta yıkımın çok büyük olduğu görülüyor...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin şiddeti 7.4 olarak açıklandı. AFAD son dakika depremin şiddetini 7.7 olarak düzeltti. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkılan binalar var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında, "912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır" bilgisini vermişti. 

Depremin merkez üssü Pazarcık'tan ilk görüntüler gelmeye başladı. Pazarcık'ta yıkımın çok büyük olduğu görülüyor...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Millet İttifakı'ndan ortak deprem açıklaması: Bir ayrım yapmaksızın...
Millet İttifakı'ndan ortak deprem açıklaması: Bir ayrım yapmaksızın...
Deprem Adana'yı da vurdu! Misafirliğe geldiği evden çıkamadı
Deprem Adana'yı da vurdu! Misafirliğe geldiği evden çıkamadı
İYİ Parti Nurdağ ilçe başkanı ve eşi de depremde hayatını kaybetti
İYİ Parti Nurdağ ilçe başkanı ve eşi de depremde hayatını kaybetti
Deprem sonrası valilikten uyarı: Şebeke suyunu içmeyin
Deprem sonrası valilikten uyarı: Şebeke suyunu içmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaş'taki 7.7'lik depremle ilgili açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaş'taki 7.7'lik depremle ilgili açıklamalar
NATO'dan deprem açıklaması: Destek için seferberliğe geçtik
NATO'dan deprem açıklaması: Destek için seferberliğe geçtik
Malatya'dan kahreden görüntüler! 3 yaşındaki çocuk depremde can verdi
Malatya'dan kahreden görüntüler! 3 yaşındaki çocuk depremde can verdi
Güreşçi Taha Akgül sayı verip, yardım talep etti! Sporcular göçük altında
Güreşçi Taha Akgül sayı verip, yardım talep etti! Sporcular göçük altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına telefon
Oyuncu Orhan Aydın'dan deprem sonrası korkutan haber: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum
Oyuncu Orhan Aydın'dan deprem sonrası korkutan haber: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum
Bakan Fatih Dönmez'den deprem açıklaması: Enerji altyapılarında ciddi hasar var
Bakan Fatih Dönmez'den deprem açıklaması: Enerji altyapılarında ciddi hasar var
Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem! Hangi ilde kaç bina yıkıldı kaç ölü var?
Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem! Hangi ilde kaç bina yıkıldı kaç ölü var?